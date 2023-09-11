Власти Беларуси запретили гражданам менять и получать паспорта за рубежом, поэтому власти Литвы будут выдавать живущим на территории страны белорусам с просроченными документами литовские удостоверения личности.

Бежавшие от режима Лукашенко белорусы смогут обратиться за паспортом иностранца в Департамент миграции.

По данным Associated Press, в Литве сейчас проживает более 58 тысяч белорусов. Директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте прогнозирует, что желающих получить литовский документ будет много.

Те, кто боится возвращаться в Беларусь, в панике думают, что придется делать. Но есть такой механизм — оформить паспорт иностранца. И если раньше мы выдавали несколько десятков таких паспортов в год, то теперь их будет намного больше", — рассказала Гудзинскайте изданию Elta. По ее мнению, необходимость в таком паспорте может возникнуть у нескольких тысяч человек.

Однако глава Департамента миграции отмечает, что паспорт иностранца может быть выдан только тем проживающим в Литве белорусам, которые не могут вернуться в Беларусь по гуманитарным или политическим причинам.

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