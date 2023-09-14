Литовская армия сообщила в четверг, что раненый во время учений солдат скончался.
"Руководство Вооруженных сил (ВС) Литвы выражает глубочайшие соболезнования в связи с кончиной 14 сентября военнослужащего постоянной обязательной начальной военной службы, в результате ранений, понесенных во время учений", — говорится в сообщении.
12 сентября пострадавшего срочно эвакуировали в больницу с полигона, где проводились учения.
Для установления обстоятельств происшествия начато досудебное расследование, которое проводят следователи военной полиции.
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