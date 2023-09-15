В Эстонии умер один из основателей компании Olympic Entertainment Group Яан Корпусов. В свое время он входил в тройку самых богатых людей страны, сообщает Rus.Delfi.ee со ссылкой на Delfi Ärileht. Корпусову было 65 лет.

На архивном фото Яан Корпусов — в центре.

Olympic Entertainment Group — крупнейший оператор азартных игр в Балтии. Компания, которая широко представлена на латвийском рынке, была основана в 1994 году. В число соучредителей вошли Армин Кару и Яан Корпусов, который был одним из крупнейших акционеров компании. В 2018 году Olympic Entertainment Group был продан подразделению люксембургского фонда Novalpina. По данным эстонских СМИ, Кару заработал на продаже 136 млн евро, Корпусов — 54 млн евро.

Корпусов вел скромный образ жизни, хотя принадлежал к числу самых богатых людей Эстонии и регулярно получал дивиденды в миллионы евро. На протяжении многих лет он жил в квартире в таллинском спальном районе Мустамяэ. В свое время Корпусов входил в тройку самых богатых людей Эстонии, но в рейтинге издания Äripäev за прошлый год опустился на 70-е место списка.

В июле 2004 года Корпусов, которому тогда было 50 лет, пережил попытку похищения. Он жил в квартире в обычной серой панельной девятиэтажке и рассчитывал, что останется незаметным, пишет Eesti Ekspress. 28 июля 2004 года двое вооруженных мужчин напали на Корпусова, когда он выходил из дома. Затем его отвезли в лес, прикрепили к животу пояс со взрывчаткой и потребовали пойти в банк и снять со счета 650 тысяч евро.

Корпусов понял, что вместо бомбы преступники используют муляж. Преступники приказали ему сесть за руль и отправили в банк, миллиардер понял, что на самом деле он в безопасности, и был таков. Уголовное дело было закрыто в январе 2006 года. Полиции так и не удалось найти виновных.

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