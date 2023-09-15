Мобилизованные россияне не вернутся домой до окончания войны, заявил в интервью изданию Lenta.ru председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Они вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят", — сказал депутат.

В июне Владимир Путин утверждал, что сроки возвращения домой мобилизованных также будут определены в зависимости от ситуации.

"Конечно, когда-то надо постепенно людей будет возвращать домой, и такой вопрос, безусловно, в министерстве обороны обсуждается, он стоит. Это будет зависеть от того, нужны ли какие-то мобилизации и так далее", — говорил Путин.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram