Министерство обороны Великобритании в своей очередной ежедневной сводке предупреждает, что Россия, судя по всему, будет снова бомбить энергетическую инфраструктуру Украины этой зимой.

В период с октября 2022 года по март 2023 года Россия наносила удары по национальной энергетической инфраструктуре Украины. В основном они осуществлялись с помощью крылатых ракет воздушного базирования (КРВБ), в частности, современных AS-23a KODIAK. Стратегические бомбардировщики несут эти ракеты из глубины российской территории.

Информация из открытых источников свидетельствует о том, что с апреля 2023 года темпы расходов на КРВБ снизились, в то время как ранее российское руководство заявляло о росте темпов производства.

Таким образом, Россия, судя по всему, смогла создать значительный запас КРВБ. Существует реальная вероятность того, что зимой это оружие будет снова направлено против объектов украинской инфраструктуры.

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