На этой неделе о введении запрета на въезд автомобилей с российскими номерами объявили Литва, Латвия, Эстония и Финляндия, которые имеют общую границу с РФ.
Единственной европейской страной, в которую пока можно въехать на автомобиле с российскими номерами, остается Норвегия, которая не входит в Евросоюз (погранпереход есть в Мурманской области).
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