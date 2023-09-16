Власти Польши с 17 сентября запретят въезд на свою территорию легковых автомобилей, зарегистрированных в России, сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский.

На этой неделе о введении запрета на въезд автомобилей с российскими номерами объявили Литва, Латвия, Эстония и Финляндия, которые имеют общую границу с РФ.

Единственной европейской страной, в которую пока можно въехать на автомобиле с российскими номерами, остается Норвегия, которая не входит в Евросоюз (погранпереход есть в Мурманской области).

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