Немецкая компания Quantum Systems предоставит Киеву 100 тактических дронов нового поколения, которые уже были протестированы Украиной. Об этом мэр Киева Виталий Кличко и руководители компании договорились на саммите Института Стерна Стюарта, проходящем в Германии.

"Столица направит технику нашим защитникам на фронт", — написал Кличко в своем телеграм-канале.

В мае Quantum Systems объявила о заказе 300 дополнительных разведывательных дронов средней дальности Vector для ВСУ.

Как писало украинское издание "Европейская правда", это был уже третий такой заказ министерства обороны Украины (оно заказывало 105 дронов в январе 2023 года и 33 — в августе 2022 года).

Все заказы были оплачены правительством Германии.

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