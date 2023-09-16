"Столица направит технику нашим защитникам на фронт", — написал Кличко в своем телеграм-канале.
В мае Quantum Systems объявила о заказе 300 дополнительных разведывательных дронов средней дальности Vector для ВСУ.
Как писало украинское издание "Европейская правда", это был уже третий такой заказ министерства обороны Украины (оно заказывало 105 дронов в январе 2023 года и 33 — в августе 2022 года).
Все заказы были оплачены правительством Германии.
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