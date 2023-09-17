В возрасте 94 лет умер поэт-песенник Николай Добронравов. Об этом в инстаграме сообщил певец Николай Басков.

"Только что узнал — не стало Николая Николаевича Добронравова", — написал Басков. Как сообщают российские СМИ, Добронравов умер "после тяжелой и продолжительной болезни".

Николай Добронравов — автор многих известных советских песен, которые он написал в соавторстве с женой, композитором Александрой Пахмутовой. В их числе — "Надежда", "Команда молодости нашей", "Беловежская пуща", "Главное, ребята, сердцем не стареть", "И вновь продолжается бой", "Птица счастья".

Музыку к его стихотворениям писали и другие известные советские композиторы, в том числе Микаэл Таривердиев и Муслим Магомаев.

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