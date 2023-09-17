Власти Польши вслед за странами Балтии и Финляндией ввели запрет на въезд в страну автомобилей с российскими номерами. Об этом сообщает Euronews.

Запрет введен с 17 сентября в рамках санкций против Москвы за полномасштабное вторжение в Украину.

Польша имеет общую сухопутную границу с Калининградской областью РФ. На ней действуют четыре автомобильных контрольно-пропускных пункта.

Польские власти объявили о решении закрыть границу для российских автомашин через несколько дней после того, как это сделали Литва, Латвия, Эстония и Финляндия.

Рекомендации Европейской комиссии, касающиеся запрета на въезд в ЕС автомобилей, зарегистрированных в России, были опубликованы 8 сентября.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил тогда, что Москва может принять ответные меры: приостановить дипотношения с ЕС и отозвать дипломатов из Брюсселя.

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