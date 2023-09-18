Шесть из семи заместителей министра обороны Украины, а также госсекретарь ведомства отправлены в отставку, пишет "Украинская правда" со ссылкой на решение правительства страны.

Своего поста лишилась, в частности, Анна Маляр — один из ключевых официальных спикеров, комментировавших действия ВСУ по отражению полномасштабного российского вторжения.

Тем же решением правительства были уволены заместители министра обороны Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский, Денис Шарапов, Андрей Шевченко и Виталий Дейнега, а также госсекретарь ведомства Константин Ващенко.

Должность в украинском минобороны сохранил только первый заместитель главы ведомства генерал-лейтенант Александр Павлюк, отмечает "Суспильне".

"Украинская правда" напоминает, что по законам страны в случае увольнения министра украинское правительство освобождает от занимаемых должностей его заместителей.

Источники издания в кабинете министров сообщили журналистам, что высокопоставленные чиновники минобороны добровольно написали заявления об увольнении и на свои должности не вернутся. Сейчас продолжаются консультации о новых заместителях главы ведомства.

5 сентября Верховная рада Украины отправила в отставку министра обороны Алексея Резникова, занимавшего этот пост с 2021 года. Новым главой ведомства на следующий день был назначен Мустафа Умеров, экс-глава Фонда государственного имущества.

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