Пять американских граждан, заключенных в тюрьму в Иране, как ожидается, вернутся в США сегодня после заключения соглашения при посредничестве Катара. Сделка, о которой впервые стало известно 10 августа, устранит серьезный раздражитель в отношениях между Вашингтоном и Тегераном, хотя в этих отношениях по-прежнему остается немало серьезных разногласий — от ядерных амбиций Ирана и его влияния в регионе до санкций США и американского военного присутствия в Персидском заливе.

В иранском МИД заявили, что обмен состоится, как только Тегеран получит доступ к средствам на сумму в 6 млрд долларов (5,6 млрд евро), полученным ранее от продажи нефти и затем замороженным на счетах в Южной Корее.

"Мы надеемся, что сегодня получим полный доступ к иранским активам, — заявил на пресс-конференции в Тегеране официальный представитель МИД Ирана Насер Канани. — В тот же день произойдет обмен заключенными, и пять иранских граждан, находящихся в американских тюрьмах, будут освобождены".

Согласно условиям сделки, пять американцев с двойным гражданством должны покинуть Тегеран и направиться в столицу Катара Доху, а оттуда вылететь в США.

Пятеро американцев — все они считаются гражданами Ирана, поскольку Тегеран не приемлет двойного гражданства — были отпущены под домашний арест после заключения сделки.

Взамен будут освобождены пять иранцев, задержанных в США. Представитель МИД Ирана сообщил, что двое из них вернутся в Иран, а двое останутся в США по их просьбе. Один задержанный присоединится к своей семье в третьей стране, добавил он.

Иранцы были задержаны в США по обвинениям в нарушении санкций, связям с иранскими силами безопасности и работе на иранское правительство.

Катар подтвердил, что размороженные иранские средства в размере 6 млрд долларов были переведены на банковские счета в Дохе, сообщил в понедельник агентству Reuters источник, попросивший об анонимности.

По его словам, утром в понедельник в Иране уже стоял готовый к вылету катарский самолет, который должен был перевезти в Доху пятерых американских заключенных и двух членов их семей.

Министерство иностранных дел Южной Кореи заявило в понедельник, что оно работает со всеми сторонами "для обеспечения плавного хода всех процедур, чтобы разрешить вопрос раз и навсегда".

В качестве первого шага в рамках сделки Вашингтон отменил санкции, чтобы разрешить перевод 6 млрд долларов иранских средств из Южной Кореи в Катар. Эти средства были заблокированы в Южной Корее — одном из крупнейших покупателей иранской нефти — из-за жестких американских ограничений.

В соответствии с соглашением Катар будет контролировать расходование Ираном этих средств, чтобы убедиться, что они идут на гуманитарные товары, не подпадающие под санкции, например продукты питания и медикаменты.

Сделку раскритиковали американские республиканцы и иранские активисты, обвинившие администрацию Джо Байдена в том, что она фактически платит выкуп. Они считают, что этот обмен только подтолкнет к новым захватам заложников.

Вина Наджибулла, старший научный сотрудник Центра Суфана, независимой организации, занимающейся исследованиями и разработкой политики по вопросам глобальной безопасности, в интервью "Би-би-си" отметила, что этот обмен пленными получил большую огласку, чем предыдущие похожие сделки.

"Это соглашение обсуждается уже очень давно, и это еще один громкий обмен пленными, который становится все более заметной тенденцией в дипломатии заложников, в которой участвуют Иран, Россия и Китай, — сказала она. — Необычным в этом деле является то, что оно обсуждалось публично в течение нескольких месяцев, а переговоры были гораздо более публичными, чем в ряде других случаев. Но, к сожалению, это отражает растущую тенденцию в дипломатии заложников, а также жесткие решения, которые необходимы для возвращения людей домой".

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