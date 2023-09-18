Администрация президента России потребовала от подконтрольных Кремлю СМИ не называть президента Украины Владимира Зеленского президентом. Директиву разослали вечером 15 сентября.

Об этом изданию "Холод" рассказали сотрудники российских изданий, получившие соответствующую директиву. Требование касается всех типов медиа.

Как сооьщил "Холоду" один из собеседников, новые стандарты пытаются навязать всем. В некоторых редакциях, по словам источников, эти требования вызвали волну негодования, а некоторые сотрудники даже пригрозили увольнением.

При освещении деятельности Владимира Зеленского требуется либо не упоминать его должность, либо использовать словосочетание "режим Зеленского". Помимо заголовков, требования хотят распространить на основной текст материала и так называемые бэки новостей — части текстов, где рассказывается предыстория инфоповода.

С начала войны в Украине российские власти стали наиболее активно следить за формулировками, которые используют СМИ: войну запрещено называть войной, а в выборе источников информации разрешено опираться только на официальные российские данные.

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