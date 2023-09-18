Новейший истребитель F-35B Lightning II пропал днем в воскресенье в штате Южная Каролина. Что именно с ним случилось, пока не ясно: военные объявили лишь, что с ним произошел некий инцидент.

Пилот, согласно официальным сообщениям, находится в больнице в стабильном состоянии.

Как напоминает агентство AFP, многоцелевой боевой самолет F-35 производства компании Lockheed Martin стоит около 80 млн долларов.

Это самолет, изготовленный по технологии "стелс" (невидимка), то есть, он малозаметен для радаров.

Самолет ищут в районе двух озер, Молтри и Марион, к северу от города Чарльстон и Объединенной базы Чарльстон, на которой он базировался.

База Чарльстон опубликовала в твиттере, который теперь называется X, обращение к общественности.

"Спасательные команды все еще пытаются обнаружить F-35. Просим общественность сотрудничать с военными и гражданскими властями", — написали представители военной базы и попросили всех, у кого есть информация о самолете, связаться с ними.

На запрос Би-би-си американские военные ответили, что у них пока мало информации о том, почему мог упасть самолет.

По словам военных, второй F-35, находившийся в воздухе одновременно с тем, который пропал, вернулся на базу в целости и сохранности.

В 2018 году ВВС США после крушения F-35 там же, в Южной Каролине, на время прекратили полеты всего своего флота этих самолетов.

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