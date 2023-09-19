В ночь на вторник Россия нанесла по Украине удары при помощи беспилотных летательных аппаратов. В том числе сообщалось о нескольких взрывах и работе ПВО во Львове.

Львовская областная администрация сообщает, что в результате ночного удара по Львову на промышленном складе начался пожар, и из-под завалов разрушенного здания была спасена женщина, которая получила травмы.

"На складах значительный пожар. На месте работают все профильные службы", — сказано в сообщении.

Позже глава Львовской областной администрации Максим Козицкий уточнил, что в результате российского удара по городу пострадали два человека — мужчина и женщина. Они были извлечены из-под завалов разрушенного дроном склада.

"Женщина предварительно без травм. Мужчина в тяжелом состоянии. Больше информации позже", — написал Козицкий в своем телеграме.

По его словам, угроза ударов уже миновала.

"Благодарим нашу противовоздушную оборону. Она сегодня достойно приняла очень трудный вызов", — пишет глава обладминистрации.

Корреспонденты Украинской службы Би-би-си передают, что во время атаки на Львов российские беспилотники-камикадзе пролетели над историческим центром города, который внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, в том числе над главной площадью Рынок.

Наши корреспонденты видели над центром по меньшей мере два беспилотника, которые летели на крайне низкой высоте. В разных районах города были слышны взрывы и работа систем ПВО.

По данным городских властей, пострадал "промышленный склад", в котором начался пожар, из-под обломков спасли двух человек, один из которых получил серьезные травмы.

По словам мэра города Андрея Садового, был ранен 26-летний мужчина, у которого открытый перелом конечности. "Он уже в больнице, ему предоставляют всю необходимую помощь", — сказал Садовой.

Как отмечают журналисты Украинской службы Би-би-си, дроны типа "Шахед" атаковали Львов после четырех часов утра — и это была самая длительная атака на Львов за все время полномасштабного вторжения.

Беспилотники летели на город с разных направлений.

Атака кончилась около 06:00.

По данным Воздушных сил ВСУ, Россия запустила дроны-камикадзе из Приморско-Ахтарска (город на побережье Азовского моря, в Краснодарском крае) еще 18 сентября, около 23:00. Через пять часов они долетели до Львова.

Предыдущие налеты на Львов произошли 6 июля, когда в результате разрушения жилого дома погибли 10 человек, а также 15 августа (тогда обошлось без жертв).

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