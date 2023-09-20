В многоквартирном доме в подмосковной Балашихе утром 20 сентября произошел взрыв газа, сообщил губернатор российского региона Андрей Воробьев.
"Сегодня в 8:21 в Балашихе на Октябрьской улице произошел взрыв газа на четвертом этаже жилого дома. Обрушились 3-й, 4-й и 5-й этажи, повреждено не менее 10 квартир, есть задымление. Экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшим", — рассказал Воробьев.
По данным МЧС РФ, два человека погибли, еще двое пострадавших были госпитализированы. Два человека остаются под завалами, 170 жителей дома эвакуировали.
Следственный комитет России завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требования безопасности (ст. 238 УК РФ).
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