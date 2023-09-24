Один из кандидатов в президенты США от Республиканской партии Рон ДеСантис выступил против предоставления Украине членства в НАТО, выразив мнение, что это не в интересах безопасности Соединенных Штатов.

"Я считаю, что членство (Украины) в НАТО - не в наших интересах. Это лишь прибавит нам обязательств, а если обязательств прибавится, то какую пользу от этого мы получим взамен?" - вопросил он наподкасте американского журналиста Гленна Бека, обнародованном в субботу, 23 сентября.

ДеСантис также вновь заявил, что он не считает правильным давать Украине "открытый чек" в сфере оказания ей помощи, если только Киев не использует эту помощь для того, чтобы закончить конфликт.

Новый пакет американской помощи Украине

Интервью с Роном ДеСантисом было опубликовано спустя два дня после того, как президент США Джо Байден принял в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского, и глава украинского государства обратился к американским конгрессменам с призывом продолжать оказывать военную помощь его стране в отражении российской вооруженной агрессии.

После этого администрация США объявила о выделении Киеву нового пакета военной помощи, согласившись, несмотря на первоначальное сопротивление Байдена, включить в него и "небольшое количество" дальнобойных ракет ATACMS - оружия, поставок которого Киев уже давно добивается от Вашингтона.

В то же время дальнейшие пакеты американской военной помощи Украине потребуют одобрения со стороны Конгресса США, поскольку нынешний бюджет истекает в конце сентября. Небольшой, но влиятельный блок республиканцев в Палате представителей Конгресса выступает против продолжения военной помощи Украине, подчеркивая, что США должны сосредоточить внимание на укреплении собственной границы на фоне массового наплыва мигрантов из Центральной и Южной Америки.

Байден: время для членства Украины в НАТО еще не пришло

Белый дом пообещал добиваться продолжения военной помощи Украине. В то же время Джо Байден выразил мнение, что сейчас неподходящее время для вступления Украины в НАТО. "Я не думаю, что в НАТО существует единодушие о том, принимать ли Украину в НАТО ли нет в настоящее время, посреди войны", - заявил американский президент в интервью телекомпании CNN в июле.

Рон ДеСантис, являющийся губернатором штата Флорида, ранее в этом году попал под огонь критики со стороны влиятельных республиканцев после того, как назвал российскую агрессию против Украины "территориальным спором".

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