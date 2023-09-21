На рассвете а Киеве, Черкассах, Харькове, а также Львовской, Хмельницкой и Ровенской областях раздавались взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщили о массированной ракетной атаке.

Согласно утренней сводке воздушных сил, первая волна ударов началась еще около 3:40, они наносились крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/555/55.

Всего были зафиксированы 43 крылатые ракеты, которые были запущены самолетами стратегической авиации Ту-95МС с аэродрома в Энгельсе (Саратовская область), говорится в отчете.

"Ракеты запускали в несколько волн. В воздушное пространство Украины они входили по разным направлениям, постоянно меняя курс по маршруту", — заявили в Воздушных силах ВСУ.

Из 43 ракет сбить удалось 36, утверждают военные.

Киев

Военная администрация Киева еще рано утром заявила, что город атаковали примерно 10 самолетов стратегической авиации Ту-95МС, которые выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55, "было уничтожено более 20 враждебных целей".

Обломки упали по меньшей мере в трех районах украинской столицы. В Шевченковском районе обломки ракеты повредили газовую трубу, в Дарницком — упали на жилой дом и нежилые помещения, причинив значительный ущерб. Также спасателей вызвали в Голосеевском районе.

По данным городской администрации, в результате пострадали семь человек, в том числе девочка девяти лет.

Утром в Киеве объявляли повторную тревогу — группа ракет летела со стороны Черниговской области. Нового удара не последовало.

Черкассы

В Черкассах обломки ракеты упали на объект социальной инфраструктуры в центре города, сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец.

Глава МВД Украины Игорь Клименко уточнил, что в Черкассах в результате ракетного удара разрушено здание гостиницы.

Там начался пожар, загорелись и торговые павильоны на рынке. Пострадали 10 человек, одного пострадавшего извлекли из-под завалов, разбор которых продолжается.

В отеле могло быть около 23 человек, под завалами еще могут быть люди, допускает Табурец. По его словам, на гостиницу упала боевая часть ракеты, разрушены этажи со второго по пятый.

Другие города

Не менее шести взрывов около 6:00 прозвучало в Харькове. В результате атаки было разрушено складское здание, сообщил глава МВД Клименко.

Губернатор Олег Синегубов уточнял, что удар наносился шестью ракетами — предположительно, С-300. Воздушные силы ВСУ также сообщают о применении этого ракетного комплекса. В результате атаки пострадали двое мужчин.

"Во Львовской области враг нанес удар по промышленной зоне, есть разрушение и возгорание", — заявил глава МВД.

"Силы ПВО сегодня сбили четыре крылатые ракеты, которые летели к нам, — заявил мэр Львова Андрей Садовой. — Объекты поражения могли быть как в городе, так и области".

В городе Дрогобыч во Львовской области в 6:25 было два попадания по промышленному объекту, загорелся цех, разрушено трехэтажное здание склада. Еще один ракетный удар пришелся по частному двухэтажному складу, там тоже начался пожар. В Дрогобыче находится нефтеперерабатывающий завод.

Есть "попадание и повреждение" также в Ровенской области, сообщал министр внутренних дел Украины.

К восьми утра массированная атака все еще не закончилась. Воздушные силы ВСУ сообщали, что как минимум одна крылатая ракета продолжает движение в направлении Черновицкой и Ивано-Франковской областей. В 8:42 наконец было объявлено об отмене воздушной тревоги.

Россия не комментировала утреннюю ракетную атаку на Украину. С середины лета, когда была прекращена "зерновая сделка", Москва наносила ночные удары дронами по Одесской области. Ракетные удары наносились и по другим регионам Украины.

19 сентября массированной атаке дронов-камикадзе подвергся Львов. Погиб один человек. Беспилотники тогда пролетели над центральной площадью города, нападение продолжалось несколько часов — это была самая продолжительная атака на город с начала войны.

Накануне утром Воздушные силы ВСУ сообщали, что за ночь удалось сбить 17 дронов-камикадзе, было попадание в нефтеперерабатывающий завод в городе Кременчуге.

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