Сразу несколько граждан Литвы рассказали, что при прохождении пограничного контроля на въезде в Беларусь их забирали на допрос, в ходе которого задавали вопросы на политические темы, а также забирали телефоны, чтобы изучить содержимое их соцсетей. Об этом пишет LRT, изучившее жалобы путешественников в интернете и поговорившее с одним из них.

Журналисты приводят в публикации рассказ литовца (он представлен как Саулюс), который регулярно ездил в Беларусь со своей девушкой — там живут ее родственники. По словам мужчины, раньше он спокойно проходил границу, но в ходе последнего визита этим летом белорусские пограничники обратили на Саулюса особое внимание.

По словам мужчины, на КПП в его паспорт поставили штамп о прохождении границы, но сам документ не отдали, попросив подождать. Спустя 20 минут его отвел в отдельную комнату молодой человек в форме — как считает литовец, сотрудник КГБ Беларуси. Он попросил у Саулюса разблокировать телефон и начал изучать посты в его соцсетях.

"Чем вы пользуетесь, какими социальными сетями? Я говорю, что в основном Facebook, но у меня есть и другие. Я увидел, что Facebook, конечно, уже открыли на телефоне. […] Он проверял мой аккаунт в Facebook и одновременно задавал вопросы", — вспоминает собеседник LRT. Он рассказывает, что офицер вежливо задавал простые вопросы о целях поездки, но при этом сказал: "Надеюсь, в вашем телефоне не будет ничего антибелорусского".

"Потом стал спрашивать, где живу, где работаю. Я рассказал о своей специальности, но, видимо, ему это было неинтересно, потому что я простой рабочий. Потом он спросил меня о мнении моих коллег по работе, о людях… В общем, о том, что происходит в последнее время. Он не сказал, что именно, но, думаю, понятно, что он спрашивал про настроения насчет Украины. […] Я отвечал просто, я должен был ответить то, что они хотели услышать. Я ответил, что мне это неинтересно, я ничего не знаю и так далее", — продолжает Саулюс.

По словам литовца, разговор продлился около 15 минут. "Он спрашивал, куда мы едем, по какому адресу. Я рассказал, и он мне намекнул, что может заехать и посмотреть, действительно ли мы туда ездили", — говорит Саулюс. После этого случая он решил больше не посещать Беларусь.

LRT обнаружило в соцсетях сообщения еще нескольких граждан Литвы о длительных проверках на границе, в том числе о просьбах разблокировать телефон и передать его представителям белорусских властей для изучения. При этом, отмечают журналисты, многие путешественники рассказывают о спокойном переходе КПП.

Пресс-секретарь литовской Службы охраны государственной границы Гедрюс Мишутис подтвердил, что литовцы могут столкнуться при поездках в Беларусь с вопросами о своих политических взглядах. "То, что существуют такие методы досмотра, как приведение людей в определенные помещения, вопросы со стороны сотрудников без формы, — есть информация, что такие вещи происходят", — сказал он LRT.

По оценке Мишутиса, интенсивность подобных проверок разная, она меняется время от времени. Он отметил, что предугадать, кто именно и когда заинтересует белорусских пограничников, невозможно: "Отношение, что кому до меня есть дело, я простой человек, со мной ничего не случится, неверно. Факты показывают, что в подобной ситуации может оказаться каждый".

Кристина Рихтер, юрисконсульт штаба лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, напоминает, что процедура пограничного контроля в Беларуси не описана в национальном законодательстве, а проведение неформальных допросов и изучение телефонов уже стало регулярной практикой пограничников, не соответствующей международным стандартам и принципам.

"Сбор личной информации может привести к судебному преследованию и уголовной ответственности, если содержание собранной информации выявит нелояльное по отношению к нынешнему режиму поведение или поддержку Украины в контексте военного конфликта", — говорит Рихтер.

В Департаменте государственной безопасности Литвы журналистам рассказали, что считают подобные действия белорусских властей методом потенциальной вербовки с помощью шантажа и давления. Ведомство напомнило о своей рекомендации воздержаться от поездок в Беларусь, поскольку гражданам Литвы посещать эту страну небезопасно.

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