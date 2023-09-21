Национальная комиссия по стандартам государственного языка Украины заявила, что написание названий "Российская Федерация", "Россия", "Москва", "Московия", "Московское царство", "Российская империя", "Государственная дума РФ" и подобных со строчных букв не считается отклонением от норм украинского языка в текстах неофициального характера. Об этом сообщает агентство "Украинские новости".

При обсуждении этого вопроса комиссия обращалась в Институт украинского языка и Институт языкознания имени А. А. Потебни, которые относятся к Национальной академии наук Украины.

Комиссия выпустила такое заявление после того, как 8 сентября вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала официально изменить написание России и ее руководителей. За день до этого министр образования и науки Украины Оксен Лисовой подписал приказ, согласно которому название "Российская Федерация" в официальных документах нужно писать с заглавных букв. Министр объяснил это требованиями нормотворчества.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года украинские политики, чиновники и журналисты стали писать "Россия", "Российская Федерация", а также "Путин" с маленькой буквы.

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