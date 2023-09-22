В октябре Еврокомиссия собирается рекомендовать странам ЕС начать переговоры с Украиной о ее вступлении в Евросоюз, пишет "Медуза" со ссылкой на Bloomberg.

При этом Еврокомиссия может выдвинуть условия, например, чтобы, чтобы Украина достигла прогресса в некоторых приоритетных областях, включая борьбу с коррупцией.

Если предложение Еврокомиссии последует, страны ЕС могут рассмотреть его в декабре на саммите. При этом неизвестно, какой будет позиция некоторых стран, например, Венгрии.

Положительное решение не означает немедленного вступления страны в ЕС: Украине нужно будет привести свои законы в соответствии с европейскими в более чем 30 областях. Процесс может затянуться на годы.

21 сентября глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия сообщил, что украинские власти выполнили "99,9% того, что требует от нас Европейский Союз для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС". Зеленский подал заявку на вступление в ЕС спустя несколько дней после начала войны, а в июне 2022 года Украина получила статус кандидата в члены Евросоюза. Такой же статус получила Молдова.

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