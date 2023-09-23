Удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе в пятницу был нанесен во время заседания военного руководства, утверждают представители Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

"Кропотливая работа Сил специальных операций позволила "вовремя и точно" поразить штаб Черноморского флота во время проведения совещания руководящего состава флота РФ", — говорится в сообщении украинских военных.

"Результат -десятки погибших и раненых оккупантов, среди которых высший руководящий состав флота", — утверждают украинские военные.

Как сказал в интервью Голосу Америки начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов, в результате атаки погибли по меньшей мере 9 человек, а ранения получили 16. Среди них — российские генералы.

"Среди раненых — командующий группировки генерал-полковник (Александр) Романчук, в очень тяжелом состоянии. Начальник штаба генерал-лейтенант (Олег) Цеков, находится без сознания".

Российская сторона не подтверждает заявления украинских военных.

Накануне в российском Минобороны заявили, что "в результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. По имеющейся информации, один военнослужащий погиб". Позже заявление поправили: не погиб, а пропал без вести.

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