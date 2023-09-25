Умер почетный научный руководитель Высшей школы экономики, бывший министр экономики России Евгений Ясин. Ему было 89 лет. Ясин был одним из двигателей экономических реформ в России при президенте Борисе Ельцине, а еще раньше стал одним из авторов программы "500 дней".

О кончине известного ученого сообщили бывший профессор ВШЭ Александр Архангельский, журналист Алексей Венедиктов (в реестре "иноагентов) и бывший министр финансов Алексей Кудрин.

"Ушел из жизни Евгений Ясин. Он был один из столпов перехода советской экономики к рынку, создатель Высшей школы экономики. Для многих он был учителем и другом. Светлая память", — написал Кудрин в своем телеграм-канале.

В конце августа Ясин был госпитализирован с отеком головного мозга и проблемами с работой сердца, пишет "Коммерсант".

В 1994-1997 годах Ясин работал министром экономики в правительстве Виктора Черномырдина, с апреля 1997-го был министром без портфеля по вопросам инвестиций. Считается, что свой основной вклад в эконмические реформы он внес как теоретик и наставник.

С октября 1998 года по июль 2021 года Ясин занимал пост научного руководителя национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", после чего члены ученого совета НИУ ВШЭ избрали его почетным научным руководителем университета.

Ясин родился 7 мая 1934 года в Одессе в семье железнодорожников. Окончил Одесский гидротехнический институт и экономический факультет МГУ. Год проработал мастером на стройке, и, по его воспоминаниям, этого времени оказалось достаточно, чтобы увидеть неэффективность командной плановой системы в СССР.

Переехав в Москву, он занялся наукой в НИИ Центрального статистического управления и Центральном экономико-математическом институте Академии наук.

В 1989 году профессора Ясина пригласили в правительственную комиссию по экономической реформе во главе с вице-премьером академиком Леонидом Абалкиным. Наработки комиссии не воплотились в жизнь, но, как вспоминал сам Ясин, там он по-настоящему "состоялся как человек и специалист". Одновременно он писал программу "500 дней" вместе со Станиславом Шаталиным и Григорием Явлинским.

В первое правительство Ельцина и Егора Гайдара Ясин не вошел — по его словам, потому, что не одобрял распада СССР. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Аркадий Вольский предложил ему создать и возглавить Экспертный институт при РСПП.

В этой роли Ясин прославился умением находить точки соприкосновения и организовывать диалог между радикальными и умеренными реформаторами.

В апреле 1994 года Ясин возглавил Аналитический центр при президенте, а в ноябре стал министром. Из власти ушел вместе с кабинетом Сергея Кириенко — в ВШЭ.

ВШЭ он считал одним из главных достижений своей жизни (вуз был создан еще в 1992 году). Ее почетным научным руководителем Ясин оставался до конца жизни.

Ясин также возглавлял экспертный фонд "Либеральная миссия", в свое время был членом Общественной палаты России и президентского совета по правам человека. Его дочь Ирина Ясина — известный журналист и правозащитник.

Ясин охотно и много общался с журналистами.

"„Стабильное развитие" — это, конечно, хорошо, но хотелось бы видеть не только стабильность, но и развитие, — говорил он в интервью Русской службе Би-би-си в 2011 году. — Не хватает равных условий конкуренции для всех и гарантий прав личности и собственности. Для долгосрочных вложений нужен благоприятный деловой климат. Нужна власть, которая исходит из подлинных национальных интересов, а не держится за право на „крышевание" и экспроприацию".

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