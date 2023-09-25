Силы специальных операций ВСУ заявили, что в результате ракетного удара по Севастополю в аннексированным Крыму погиб командующий Черноморским флотом РФ и еще 33 российских офицера.

В сообщении ведомства имя командующего не называется, однако известно, что эту должность занимает адмирал Виктор Соколов. Он был назначен на этот пост в августе 2022 года, уже после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Всего по данным ССО ВСУ в результате удара 22 сентября погибли 34 офицера, 105 человек получили ранения, а здание штаба Черноморского флота РФ не подлежит восстановлению.

Минобороны России не комментировало эти заявления. В день удара ведомство сообщило о гибели одного военнослужащего, но затем уточнило, что считает его пропавшим без вести. Источник "Новой газеты. Европа" в Севастополе сообщает, что "могли пострадать десятки военных".

ВСУ атаковали штаб Черноморского флота РФ в пятницу, 22 сентября. В здание, судя по видео из открытых источников, попали как минимум две ракеты. Телеканал Sky News со ссылкой на источники в Воздушных силах Украины сообщал, что удар нанесли британскими Storm Shadow.

На следующий день начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в результате атаки погибли девять офицеров РФ, два генерала получили тяжелые ранения. Сведениями о состоянии Соколова украинская разведка тогда не располагала, отметил Буданов.

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