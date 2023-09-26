Спикер палаты общин Канады Энтони Рота объявил о своей отставке на фоне скандала, вызванного приглашением ветерана СС на заседание парламента. Об этом сообщает Reuters.

Рота выступил с речью в парламенте, чтобы еще раз извиниться за свою ошибку и объявить об отставке. Как уточняет CTV News, решение спикера было встречено аплодисментами.

Ранее во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Канаду 22 сентября Энтони Рота пригласил на заседание 98-летнего Ярослава Гуньку. Его представили как "украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, который боролся за независимость Украины и против русских". Гуньку приветствовали аплодисментами.

Позже выяснилось, что ветеран служил в нацистском подразделении, причастном к массовым убийствам и геноциду евреев — 14-й гренадерской дивизии Ваффен-СС, также известной как дивизия "Галичина". 25 сентября Рота заявил, что сожалеет о случившемся и принес извинения.

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