Впервые об инциденте 20 сентября сообщила влиятельная польская газета Gazeta Wyborcza, после чего начали появляться подробности.
Полиция проводит расследование по статье о неоказании помощи человеку.
Внутреннее расследование проводит и польская католическая церковь. Сообщается, что некоторые священники, участвовавшие в вечеринке, уже уволены, но неясно, лишены ли они сана.
Что известно о вечеринке
Инцидент произошел в городе Домброва-Гурнича, недалеко от Кракова на юге Польши. Вечеринка была организована в одном из домов, принадлежащих местному приходу.
"Мероприятие, организованное духовенством, носило сугубо сексуальный характер. Его участники использовали таблетки для потенции", — сообщил источник Gazeta Wyborcza.
По данным издания, секс-работник по вызову упал в обморок во время вечеринки. Причины обморока пока неясны.
"Неизвестно, давал ли он согласие на секс с многими людьми, но он точно был совершеннолетним", — рассказал источник газеты.
Приехавшая по вызову бригада медиков смогла оказать мужчине помощь только после вмешательства полиции.
"Мы расследуем неоказание помощи человеку, оказавшемуся в ситуации, когда существует угроза смерти или причинения вреда здоровью. Это предусматривает лишение свободы на срок до трех лет", — заявил Вальдемар Лубневский из Сосновецкой районной прокуратуры Польши.
Сосновецкая епархиальная курия также проводит собственное расследование. После его завершения церковь примет меры, предусмотренные каноническим правом, говорится в заявлении пресс-службы курии.
Поджог
Как сообщают польские СМИ, журналистам удалось установить, что оргия проходила в квартире отца Томаша З. — викария Домбровской базилики в городе Домброва-Гурнича.
Gazeta Wyborcza пишет, что Томаш З. также возглавлял местный филиал крупного издательства, выпускающего католический еженедельник Niedziela по всей Польше.
Представители Сосновецкой курии прямо не подтвердили и не опровергли причастность отца Томаша. Однако судя по тому, что он уволен с должности викария и с поста главреда, польские СМИ склонны считать участником оргии именно его.
21 сентября, на следующий день после того, как стало известно о скандале, неизвестный поджег двери базилики, где служил отец Томаш.
"Нам очень жаль. Поджог — это не путь к общественной дискуссии на сложные темы. Мы надеемся, что это больше не повторится", — заявил пресс-секретарь Сосновской курии отец Пшемыслав Лех.
Имя отца Томаша З. также прозвучало во время воскресного богослужения 24 сентября в проповеди отца Анджея Стасяка, приходского священника базилики Святого Павла.
Стасяк заявил своей пастве, что осуждает поступок своего бывшего коллеги, который в своем приходе проповедовал, исповедовал, причащал, а за закрытыми дверями предавался греху. При этом отец Анджей призвал верующих не сеять ненависть.
Прихожане отца Томаша в комментариях журналистам охарактеризовали его как общительного, улыбчивого и спонтанного человека. Некоторые также отметили, что он весьма красивый мужчина.
Епископ Сосновеца Гжегож Кашак, в чем ведении находятся все районные приходы, включая оскандалившийся, призвал прихожан молиться за пристыженных и сбившихся с пути священников.
Однако польский публицист Томаш Терликовский раскритиковал реакцию епископа, назвав его призыв смешным и пустым. Единственно верным шагом для церкви в сложившейся ситуации, считает Терликовский и многие польские либералы, является отставка епископа, максимально прозрачное расследование и публичное наказание всех причастных.
По словам священника Казимежа Совы, это не первый сексуальный и, в частности, гомосексуальный скандал в этой епархии.
Секс-скандалы, а также обвинения в педофилии не редкость и для всей католической церкви в целом.
Представители католической церкви заявляют о борьбе с подобными нарушениями.
Весной этого года папа римский Франциск заявил, что целибат (то есть обет безбрачия для католических священников) — это норма временная, но не уточнил, когда и как она может быть отменена. В католической церкви священникам запрещено жениться с XII века.