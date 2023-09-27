В Польше разгорелся громкий секс-скандал с участием служителей католической церкви: в одной из епархий священники устроили вечеринку, пригласив на нее мужчину из эскорт-службы. В разгар действа тот потерял сознание, из-за чего эта история и получила огласку. Участники секс-вечеринки были вынуждены вызвать скорую помощь, но когда бригада прибыла, отказались ее впустить. Тогда медики в свою очередь вызвали полицию.

Впервые об инциденте 20 сентября сообщила влиятельная польская газета Gazeta Wyborcza, после чего начали появляться подробности.

Полиция проводит расследование по статье о неоказании помощи человеку.

Внутреннее расследование проводит и польская католическая церковь. Сообщается, что некоторые священники, участвовавшие в вечеринке, уже уволены, но неясно, лишены ли они сана.

Что известно о вечеринке

Инцидент произошел в городе Домброва-Гурнича, недалеко от Кракова на юге Польши. Вечеринка была организована в одном из домов, принадлежащих местному приходу.

"Мероприятие, организованное духовенством, носило сугубо сексуальный характер. Его участники использовали таблетки для потенции", — сообщил источник Gazeta Wyborcza.

По данным издания, секс-работник по вызову упал в обморок во время вечеринки. Причины обморока пока неясны.

"Неизвестно, давал ли он согласие на секс с многими людьми, но он точно был совершеннолетним", — рассказал источник газеты.

Приехавшая по вызову бригада медиков смогла оказать мужчине помощь только после вмешательства полиции.

"Мы расследуем неоказание помощи человеку, оказавшемуся в ситуации, когда существует угроза смерти или причинения вреда здоровью. Это предусматривает лишение свободы на срок до трех лет", — заявил Вальдемар Лубневский из Сосновецкой районной прокуратуры Польши.

Сосновецкая епархиальная курия также проводит собственное расследование. После его завершения церковь примет меры, предусмотренные каноническим правом, говорится в заявлении пресс-службы курии.

Поджог

Как сообщают польские СМИ, журналистам удалось установить, что оргия проходила в квартире отца Томаша З. — викария Домбровской базилики в городе Домброва-Гурнича.

Gazeta Wyborcza пишет, что Томаш З. также возглавлял местный филиал крупного издательства, выпускающего католический еженедельник Niedziela по всей Польше.

Представители Сосновецкой курии прямо не подтвердили и не опровергли причастность отца Томаша. Однако судя по тому, что он уволен с должности викария и с поста главреда, польские СМИ склонны считать участником оргии именно его.

21 сентября, на следующий день после того, как стало известно о скандале, неизвестный поджег двери базилики, где служил отец Томаш.

"Нам очень жаль. Поджог — это не путь к общественной дискуссии на сложные темы. Мы надеемся, что это больше не повторится", — заявил пресс-секретарь Сосновской курии отец Пшемыслав Лех.

Имя отца Томаша З. также прозвучало во время воскресного богослужения 24 сентября в проповеди отца Анджея Стасяка, приходского священника базилики Святого Павла.

Стасяк заявил своей пастве, что осуждает поступок своего бывшего коллеги, который в своем приходе проповедовал, исповедовал, причащал, а за закрытыми дверями предавался греху. При этом отец Анджей призвал верующих не сеять ненависть.

Прихожане отца Томаша в комментариях журналистам охарактеризовали его как общительного, улыбчивого и спонтанного человека. Некоторые также отметили, что он весьма красивый мужчина.

Епископ Сосновеца Гжегож Кашак, в чем ведении находятся все районные приходы, включая оскандалившийся, призвал прихожан молиться за пристыженных и сбившихся с пути священников.

Однако польский публицист Томаш Терликовский раскритиковал реакцию епископа, назвав его призыв смешным и пустым. Единственно верным шагом для церкви в сложившейся ситуации, считает Терликовский и многие польские либералы, является отставка епископа, максимально прозрачное расследование и публичное наказание всех причастных.

По словам священника Казимежа Совы, это не первый сексуальный и, в частности, гомосексуальный скандал в этой епархии.

Секс-скандалы, а также обвинения в педофилии не редкость и для всей католической церкви в целом.

Представители католической церкви заявляют о борьбе с подобными нарушениями.

Весной этого года папа римский Франциск заявил, что целибат (то есть обет безбрачия для католических священников) — это норма временная, но не уточнил, когда и как она может быть отменена. В католической церкви священникам запрещено жениться с XII века.

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