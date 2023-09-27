Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в среду извинился за чествование в парламенте украинца, служившего в годы Второй мирововй войны в дивизии СС "Галиция" (также "Галичина").

Вызвавший широкое возмущение инцидент произошел на заседании, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

Трюдо сказал, что он особенно сожалеет о неловком положении, в которое был поставлен Зеленский.

Спикер канадского парламента Энтони Рота, публично поблагодаривший 98-летнего ветерана "Галиции" в Палате представителей в прошлую пятницу и назвавший его героем, взял ответственность на себя и ушел в отставку.

"Это была ошибка, которая глубоко смутила парламент и Канаду, — сказал Трюдо журналистам. — Все мы, кто был в Палате в пятницу, глубоко сожалеем о том, что встали и аплодировали, хотя мы и сделали это, не осознавая контекста".

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