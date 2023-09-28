По его словам, начато строительство железнодорожного моста возле села Гранитное через реку Кальмиус.
"В случае успеха это позволит включить существующую ветвь Мариуполь — Асланово — Кальчик — Волноваха в прямое сообщение с Таганрогом и Ростовом-на-Дону", — заявил Андрющенко.
Андрющенко заявил, что если железная дорога будет построена, это позволит России транспортировать военные и гражданские грузы на оккупированную территорию на юге Украины и снизить зависимость от Крымского моста.
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