Советник украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в телеграме, что Россия строит новую железную дорогу, которая свяжет оккупированные города Мариуполь, Волноваху и Донецк с Россией.

По его словам, начато строительство железнодорожного моста возле села Гранитное через реку Кальмиус.

"В случае успеха это позволит включить существующую ветвь Мариуполь — Асланово — Кальчик — Волноваха в прямое сообщение с Таганрогом и Ростовом-на-Дону", — заявил Андрющенко.

Андрющенко заявил, что если железная дорога будет построена, это позволит России транспортировать военные и гражданские грузы на оккупированную территорию на юге Украины и снизить зависимость от Крымского моста.

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