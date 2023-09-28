Российские войска в ночь на 28 сентября атаковали территорию Украины 44 дронами-камикадзе "Шахед-136/131", сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

По данным украинских военных, беспилотники были запущены из Краснодарского края и с территории аннексированного Крыма.

К отражению нападения были привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. Удалось сбить 34 из 44 дронов.

Куда ударили оставшиеся 10 беспилотников, в сообщении командования Воздушных сил ВСУ не уточняется.

Ранее о массированной атаке дронов сообщала и пресс-секретарь оперативного командования ВСУ "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, пишет "Украинская правда". Какой ущерб причинили дроны, которые не удалось сбить, она не уточнила.

Последние несколько месяцев целью большинства атак российских дронов были объекты в Одесской области, как правило, связанные с хранением и транспортировкой зерна. Россия в июле отказалась продлевать зерновую сделку, в рамках которой зерно из заблокированных украинских портов вывозилось по безопасному коридору в Черном море. Власти Украины заявили, что найдут другие пути вывоза зерна.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram