Американский институт изучения войны (ISW) в ежедневном обзоре пишет, что Иран и Россия ведут переговоры о новых поставках дронов, а также баллистических ракет "Фатех-110" и "Зульфикар" с радиусом действия 300 км или более.

Дроны, ракеты и компоненты систем ПВО были показаны министру обороны РФ Сергею Шойгу во время его визита в Иран во второй половине сентября.

18 октября 2023 года, указывает ISW, истекает срок действий ограничений, прописанных в резолюции Совета безопасности ООН, которые были направлены на снижение возможности Ирана легально продавать ракеты с радиусом действия более 300 км.

После этого, считают эксперты Института изучения войны, Россия сможет получить ракеты "Фатех-110" и "Зульфикар", интерес к которым Москва проявляет уже давно.

О планах поставок России иранских баллистических ракет "Фатех-110" и "Зульфикар стало известно еще осенью 2022 года.

В начале марта 2023 года газета Financial Times писала, что Россия пока воздерживается от закупок баллистических ракет у Ирана из-за опасений, что после этого США начнут поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

По данным американских СМИ, в середине сентября США все-таки решили отправить в Украину небольшую партию ракет ATACMS. Однако официально об этом объявлено не было.

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