Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев, сообщает агентство Reuters. В ходе не анонсированного ранее визита лидер Североатлантического альянса провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы обсудили насущные потребности Украины и следующие шаги в рамках поддержки со стороны НАТО. Чем сильнее становится Украина, тем ближе мы к прекращению агрессии России", — написал Столтенберг в соцсети X (бывший Twitter).

На совместной пресс-конференции генсек НАТО отметил, что ВСУ "постепенно возвращают позиции" в рамках контрнаступления на юге и востоке страны.

В свою очередь, Зеленский рассказал, что обсудил с генсеком Североатлантического альянса поддержку украинской противоракетной обороны. "Необходимо усиление воздушного щита Украины. Мы обсудили ситуацию в связи с ожидаемыми атаками на энергоинфраструктуру", — цитирует президента "Украинская правда".

Столтенберг также осудил нанесение российских ударов вблизи границы Украины с Румынией. Он назвал атаки по целям вблизи страны НАТО "безрассудными" и "дестабилизирующими", но подчеркнул, что не имеет оснований считать эти удары нападением на Румынию.

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