Два человека были убиты боевиком-одиночкой, который открыл огонь и устроил поджоги в больнице и жилом доме в голландском городе Роттердам в четверг. Об этом со ссылкой на начальника городской полиции сообщает Euronews.
По словам начальника полиции Фреда Вестербеке, стрелок, 32-летний студент из Роттердама, застрелил 39-летнюю женщину и серьезно ранил ее 14-летнюю дочь.
Затем стрелок в бронежилете отправился в близлежащий медицинский центр Эразмус, где застрелил 46-летнего мужчину, преподававшего в университете, при котором была открыта больница.
Личность подозреваемого не разглашается. Никакого мотива его поступков пока не объявлено.
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