Полиция графства Нортамберленд на севере Англии начала расследование после того, как минувшей ночью кто-то спилил одно из самых известных деревьев Соединенного Королевства. По подозрению в совершении преступления был арестован 16-летний подросток.

Представитель полиции сообщил, что он "сотрудничает со следствием".

Суперинтендант полиции Кевин Уоринг сказал, что погубленное дерево было "всемирно известной достопримечательностью" и что эта утрата отозвалась "горем и гневом" в сердцах многих людей.

Он также добавил, что расследование только началось и делать какие-то выводы пока рано.

"Я обращаюсь к общественности за информацией, которая может нам помочь. Если вы увидели или услышали что-то подозрительное, что может представлять для нас интерес, пожалуйста, сообщите нам. Любые сведения, какими бы незначительными они вам ни казались, могут оказаться решающими в нашем расследовании", — заключил он.

Огромный белый клен, он же явор, вот уже несколько столетий рос в небольшой узкой долине "Сикамор-Гэп" (дословно название переводится как "лощина сикоморы", так в Англии называют белые клены, или ложные платаны, которые не имеют ничего общего с библейскими сикоморами, или смоковницами), рассекающей самый монументальный памятник римского периода в истории Британских островов — Вал или Стену Адриана.

Администрация национального парка Нортамберленд, на территории которого и рос знаменитый клен, заявила, что дерево было повалено намеренно, а не случайно, и попросила посетителей держаться от этого места подальше, чтобы не мешать полицейскому расследованию.

Фотограф Иан Спроат сказал, что у него просто "сердце разорвалось", когда он своими глазами увидел спиленный бензопилой клен. "Я был в шоке, сначала меня охватила злость, а теперь и грусть. Эти люди только что погубили часть Северо-Востока Англии, — поделился он с Би-би-си. — Это преступление стоит в том же ряду, как если бы они разрушили мост через реку Тайн (символ Ньюкасла), или Разводной мост". Оба эти моста находятся в городе Ньюкасл и являются охраняемыми памятниками архитектуры.

"Это дерево ведь было живым существом! Я не перестаю задавать себе вопрос: "Кому и зачем это понадобилось?" — добавил он.

"Национальный фонд", благотворительная организация, в ведении которой находятся памятники архитектуры и природы в Британии, заявил, что "потрясен и опечален" этим "актом вандализма".

Генеральный управляющий Фонда Эндрю Поад сказал, что погубленное дерево было "важным и знаковым элементом ландшафта на протяжении почти 200 лет".

По словам местого депутата Палаты общин, консерватора Гая Оппермана, также занимающего пост замминистра по делам занятости, "все почитали и любили" спиленный клен.

Он также добавил, что "даже если полиция преступников и поймает, дерева уже не вернуть".

Анна Чарльтон, управляющая туристическим бизнесом в национальном парке Нортамберленд, назвала это дерево "эмблемой" парка, добавив, что "это — не просто вандализм, это — нападение на саму природу".

Этот клен был не просто любимой достопримечательностью, он занимал особое место в сердцах многих, и не только местных жителей.

Возле дерева оставляли памятные камешки с надписями, развеивали прах дорогих людей, делали возле него предложения и устраивали семейные пикники. По словам мэра, управляющего тремя графствами севернее реки Тайн, Джеймса Дрисколла, "оно было частью нашей коллективной души".

А фотограф Иан Спроат добавил, что "все воспоминания, принадлежавшие поколениям людей, просто уничтожены".

Комиссар полиции Нортамберленда Ким МакГиннесс заявила, что она "совершенно убеждена в том, что это — преднамеренный акт вандализма". "Я просто убита горем, что знаменитого клена больше нет. Он был знаковой достопримечательностью Северо-востока, гордо возвышающейся в нашем прекрасном Нортамберленде", — сказала она.

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