Азербайджанские силовики задержали задержали бывшего командующего армией непризнанной Нагорно-Карабахской республики Левона Мнацаканяна, сообщает "Медуза" со ссылкой на ТАСС.
Генерал-лейтенанта Мнацаканяна задержали на КПП "Лачин" при попытке въехать из Карабаха в армянский город Горис.
Он был министром обороны Нагорного Карабаха и командовал его вооруженными силами в 2015-2018 годах.
Как сообщалось, 27 сентября при попытке покинуть непризнанную республику был держан ее бывший глава Рубен Варданян.
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