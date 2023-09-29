Азербайджанские силовики задержали задержали бывшего командующего армией непризнанной Нагорно-Карабахской республики Левона Мнацаканяна, сообщает "Медуза" со ссылкой на ТАСС.

Генерал-лейтенанта Мнацаканяна задержали на КПП "Лачин" при попытке въехать из Карабаха в армянский город Горис.

Он был министром обороны Нагорного Карабаха и командовал его вооруженными силами в 2015-2018 годах.

Как сообщалось, 27 сентября при попытке покинуть непризнанную республику был держан ее бывший глава Рубен Варданян.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram