Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин заявил, что не все захваченные российскими войсками украинские города надо восстанавливать, потому что от некоторых городов уже ничего не осталось. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на ТАСС.

"Попасная — там стотысячный город, ничего там не осталось, живут семь человек, не хотят уходить из индивидуального жилья", - привел пример он. По мнению Файзуллина, не надо давать людям невыполнимых обещаний.

Попасная - город в Луганской области. Весной 2022 года за нее шли интенсивные бои, и она была почти полностью разрушена. По данным на 1 января 2021 года в ней жили 19672 человека. Сейчас, данным Попаснянской городской военной администрации на апрель 2023 года- около 200 человек.

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