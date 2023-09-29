"Попасная — там стотысячный город, ничего там не осталось, живут семь человек, не хотят уходить из индивидуального жилья", - привел пример он. По мнению Файзуллина, не надо давать людям невыполнимых обещаний.
Попасная - город в Луганской области. Весной 2022 года за нее шли интенсивные бои, и она была почти полностью разрушена. По данным на 1 января 2021 года в ней жили 19672 человека. Сейчас, данным Попаснянской городской военной администрации на апрель 2023 года- около 200 человек.
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