Ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины складывается "крайне сложно", поскольку передаваемой Киеву военной помощи недостаточно для активных наступательных действий. Об этом заявила бывшая заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале.

"Продвигаемся по состоянию на сейчас медленно — несколько сотен метров в день на востоке и на юге, а отчасти бои завершаются без изменения положений. Помощь нам дают, но этого не хватает. Мир не готовился к нашей войне и не делал припасы", — написала экс-замминистра.

Маляр отметила, что ВСУ в настоящее время воюют большим количеством советских образцов техники, в то время как у России значительно больше оружия.

"Теперь, чтобы глобально сдвинуть ход войны и завершить ее, нужен прорыв технологий", — указала она.

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