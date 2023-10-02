С прошлого года воевавший в Украинском интернациональном легионе Танель Криггул, с армейским позывным Стингер, погиб поблизости от города Лиман в Донецкой области, пишет Postimees.

Еще весной эстонские коллеги писали о 45-летнем Иво Юраке, который погиб в результате артиллерийского обстрела под Бахмутом в Донецкой области в Украине. Он воевал там с осени прошлого года также в составе Украинского интернационального легиона.

В Эстонии Иво Юрак служил командиром разведки Скаутского батальона и начальником штаба Караульного батальона. Он также был штабным офицером Сил обороны.

Насколько известно, других погибших на войне в Украине эстонских добровольцев нет.

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