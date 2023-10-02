Два самолета системы раннего предупреждения и контроля НАТО (AWACS) размещены в Литве для ведения разведки в воздушном пространстве и на восточной границе альянса.

Самолеты прибыли на базу ВВС Литвы в Шяуляй на прошлой неделе. Там они будут выполнять военные задачи в течение нескольких недель.

Оба самолета AWACS — часть флота из 14 самолетов-разведчиков НАТО, базирующихся в Гайленкирхене, Германия. Вместе с самолетами в Шяуляй прибыл контингент из 150 военнослужащих из 16 стран.

Фото: Kārlis Dambrāns, DELFI

Самолеты AWACS принято называть “всевидящим небесным оком” НАТО. Эти самолеты помогут получить оперативную информацию о деятельности "агрессивного соседа" региона, заявил командующий ВВС Литвы полковник Антанас Матутис.

Фото: Kārlis Dambrāns, DELFI

Он добавил, что в распоряжении НАТО не так много самолетов такого типа, поэтому размещение двух из них в Литве свидетельствует о внимании альянса к региону.

Фото: Kārlis Dambrāns, DELFI

Самолеты, построенные на платформе "Боинг-707", способны обеспечивать разведку воздушного пространства, функции командования, управления и связи, а также способны обнаруживать ракеты, военную активность, координаты различных систем на расстоянии до 400 километров.

Фото: Kārlis Dambrāns, DELFI

С момента усиления военной активности России в феврале прошлого года самолеты AWACS НАТО совершили сотни полетов над Восточной и Северной Европой.

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