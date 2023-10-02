"Сегодня я созываю министров иностранных дел в Киеве, это первая встреча всех 27 государств-членов за пределами ЕС", — заявил в понедельник, 2 октября, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на сайте X (бывший Twitter). Об этом сообщает Euronews.

Министры иностранных дел стран Европейского союза (ЕС) собираются сегодня, 2 октября, в Киеве на беспрецедентную встречу, которая пройдет в воюющей стране, не входящей в ЕС, и о начале которой не было объявлено до самого момента ее проведения по соображениям безопасности.

We are convening a historic meeting of EU Foreign Ministers here in Ukraine, candidate country and future member of the EU. We are here to express our solidarity and support to the Ukrainian people.https://t.co/zcv6agCcIy — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 2, 2023

Как пояснил СМИ один из европейских послов, проведение этого мероприятия в Киеве является демонстрацией поддержки Украины и процесса реформ, который она проводит для вступления в ЕС.

"Будущее Украины — в ЕС", — добавил Боррель в социальной сети X. "Мы здесь для того, чтобы выразить нашу солидарность и поддержку народу Украины", — написал он в сообщении, опубликованном вскоре после этого.

Около часа назад Боррель в той же соцсети опубликовал пост с видео совместной с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции из Киева. В посте Боррель написал, что в Киеве обсуждалась поддержка Украине — военная, с точки зрения безопасности. Также речь шла о вступлении в ЕС и необходимых для этого реформах, ответственности и "формуле мира".

Today, we discussed the overarching support to Ukraine:

- from security perspective

- on the military side

- on EU accession and reform process

- on accountability

- the peace formula The EU’s commitment is clear & our support continues in all dimensions.https://t.co/mjxiqmdWVV — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 2, 2023

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