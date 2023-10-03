В английском графстве Оксфордшир удар молнии привел к мощному взрыву газа на заводе по переработке отходов.

Владеющая им компания Severn Trent Green Power подтвердила, что газ взорвался в резервуаре, где пищевые отходы перерабатываются в биогаз.

Завод находится в деревне Кассингтон рядом с Оксфордом, на северо-запад от него.

Компания объявила, что при взрыве и пожаре никто не пострадал.

В тушении пожара принимали участие шесть пожарных машин и 40 пожарных.

В близлежащих районах из-за взрыва отключилось электричество; на время тушения пожара полиция перекрыла шоссе от северной окраины Оксфорда до соседнего городка Айншем.

"Я сидел на кухне, и вдруг все помещение осветилось ярким белым светом, а потом раздался мощный треск, как от очень мощной молнии, — рассказал Би-би-си сотрудник Оксфордского университета Джек Фрауд. — Я выглянул в окно и увидел, что небо будто пульсирует оранжевым светом. Я выбежал во двор, чтобы снять этот оранжевый свет, а он секунд через двадцать погас".

"Я сначала подумал, это солнце садится, пока не увидел мерцание и дым, — рассказал другой местный житель, оксфордский бизнесмен Стюарт Хоскинг. — А потом прогремел будто гром во время грозы, но только один удар".

Как правило, грозы в Англии в октябре — большая редкость. В этом году метеорологи связывают их с нетипично высокими температурами. По их прогнозам, грозы на юго-востоке и юге Англии будут продолжаться еще несколько дней.

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