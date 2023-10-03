Министерство иностранных дел России планирует увеличить стоимость виз для граждан стран ЕС, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии вплоть до 300 долларов (286 евро). Об этом сообщает РБК со ссылкой на подготовленный в ведомстве законопроект, оказавшийся в распоряжении редакции.

Из пояснительной записки следует, что министерство разработало эти меры в ответ на односторонние действия европейских стран, которые приостановили действие международных договоров о взаимном упрощении выдачи виз.

В частности, подготовленный в МИД РФ законопроект предполагает приостановить действие норм, касающихся визовых сборов. Сейчас граждане ЕС могут оформить российскую визу за 35 евро в обычном режиме или за 70 евро в срочном порядке. Также в соглашении предусмотрены многочисленные исключения: от оплаты сбора освобождены родственники граждан РФ, члены официальных делегаций, направляющиеся на учебу студенты, участники спортивных соревнований, научных и культурных мероприятий.

Теперь российское министерство предлагает взимать сбор со всех въезжающих в страну граждан ЕС, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Размер сбора составит от 50 до 300 долларов (от 48 до 286 евро) в зависимости от типа визы и срочности ее оформления. МИД РФ прогнозирует, что это приведет к увеличению доходов от выдачи виз в 2,8 раза.

В документе подчеркивается, что новые правила не будут распространяться на электронные визы. Одна такая виза стоит 52 доллара (49,5 евро) и сопоставима по стоимости с ценой краткосрочной бумажной визы для однократного въезда в РФ за 50 долларов, отмечают авторы законопроекта.

Как утверждает РБК, в понедельник, 2 октября, инициативу МИД обсуждала комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности. Члены комиссии поддержали предложение об увеличении стоимости виз, сообщил журналистам источник в аппарате российского кабинета министров.

В первом полугодии 2023 года граждане ЕС совершили более 250 тысяч поездок в Россию, подсчитали в РБК. Чаще всего РФ посещали граждане Финляндии и Германии. Эти цифры заметно снизились сначала из-за пандемии, а затем из-за полномасштабного российского вторжения в Украину. "Для сравнения: только за один второй квартал 2019 года и только с туристическими целями граждане ЕС совершили в Россию почти 468 тыс. поездок", — отмечает издание.

В сентябре прошлого года власти Евросоюза приостановили действие соглашения об упрощенном получении шенгенских виз гражданами РФ. Заявления от россиян с тех пор рассматривают в общем порядке: размер визового сбора для россиян вырос с 35 до 80 евро, была отменена норма о возможности предоставить сокращенный пакет документов, стало сложнее получить многократную визу. "Упрощение визового режима — это знак доверия, полностью разрушенного агрессивной войной России", — заявила тогда глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram