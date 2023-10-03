После того, как американский Конгресс одобрил бюджет страны, не включающий помощь Украине, на счетах Пентагона осталось чуть более 5 млрд долларов (4,78 млрд евро) для предоставления военной и другой помощи Киеву, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей ведомства.

Это примерно столько же, сколько США потратили на поставки оружия Украине за последние полгода, и около 12% от общей суммы в 43,9 млрд долларов (42 млрд евро), которую Вашингтон направил украинским властям после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Оставшиеся у Пентагона 5,2 млрд долларов образовались после того, как в мае выяснилось, что из-за бухгалтерской ошибки военное ведомство располагает бо́льшими средствами на поддержку Киева, чем предполагалось. Это связано с тем, что в Пентагоне изначально переоценили стоимость поставляемого Украине вооружения.

Бюджет другой программы, по которой США проводили долгосрочную программу модернизации Вооруженных сил Украины, — Инициативы по содействию безопасности Украины — пуст.

Более того, по словам официальных лиц, на счете, который использовался для пополнения арсенала Министерства обороны США после поставки американского оружия Украине, сейчас находится около 1,6 млрд долларов (1,53 млрд евро), что недостаточно для поддержания обороноспособности страны.

Как сообщает агентство Associated Press, Пентагон направил в Конгресс США письмо с просьбой увеличить финансирование Украины, поскольку у оборонного ведомства заканчиваются средства на замену вооружений, которые уже предоставили Киеву.

По словам официальных лиц, пакеты помощи обычно поступали каждые две недели, и следующий может прийти к концу этой недели.

Однако Минобороны США не знает, когда Конгресс утвердит дополнительные средства, поэтому может не захотеть продолжать регулярные поставки нового оборудования, чтобы сэкономить деньги для пополнения собственных запасов.

Фото: Reuters/Scanpix/LETA

Такая ситуация может сохраниться по крайней мере до 17 ноября, когда закончится срок действия текущего законопроекта о финансировании, сказал АР помощник одного из сенаторов.

Заместитель министра обороны США по финансам Майкл Маккорд, который направил письмо в Конгресс, предупредил законодателей, что США "исчерпали возможности долгосрочного финансирования Киева".

По словам Маккорда, у военного ведомства США осталось лишь 1,6 млрд долларов из выделенных Конгрессом 25,9 млрд долларов (24,75 млрд евро) на пополнение собственных запасов вооружений, таких как ракеты и артиллерийские снаряды.

"Нам уже пришлось замедлить пополнение запасов наших собственных сил, чтобы застраховаться от неопределенностей, связанных с финансированием, — отметил Маккорд. — Невозможность своевременно восполнить запасы может подорвать нашу боеготовность".

Он уточнил, что США будут вынуждены отложить или сократить производство критически важных средств ПВО, боеприпасов, беспилотников и штурмовых вооружений.

Бюджет без Украины

30 сентября в США утвердили временный бюджет без финансовой помощи для Украины. Демократы, которые контролируют Сенат, предлагали включить в бюджет помощь на 6 млрд долларов (5,7 млрд евро), но республиканцев это не устраивало. Документ позволит финансировать правительство еще 45 дней и избежать шатдауна — остановки его работы.

Как пишет WSJ, несмотря на предупреждения американской администрации о рисках принятия бюджета без помощи Украине, такие угрозы возникают скорее в долгосрочной перспективе.

Американские чиновники считают, что политическая неопределенность в Вашингтоне посылает "ужасный сигнал международному сообществу". Сторонники Украины, как утверждает газета, опасаются, что президент России Владимир Путин поверит в то, что он может дождаться момента, когда США перестанут поддерживать Киев.

Представители администрации Байдена и сенаторы в выходные отмечали, что пауза в американской поддержке может оказаться губительной для Киева, и призвали Конгресс как можно быстрее принять законопроект о дополнительном финансировании.

"Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы американскую поддержку Украины прервали, — заявил накануне президент США Джо Байден, — И я хочу заверить наших союзников, американский народ и народ Украины в том, что вы можете рассчитывать на нашу поддержку. Мы не уйдем".

Фото: AFP/Scanpix/LETA

Министр обороны США Ллойд Остин провел 1 октября беседу с украинским министром обороны Рустемом Умеровым, чтобы подтвердить поддержку Украины со стороны США, сообщили в Пентагоне.

Один из важнейших элементов американской помощи Украине в сфере безопасности — обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16 — началось на прошлой неделе в Техасе и, как ожидается, продолжится.

По словам официальных лиц, пока что возникшая в выходные дни заминка с финансированием Украины не заставила администрацию начать пересматривать будущее американской поддержки Киева. Хотя небольшая группа правых республиканских законодателей и начала подрывать двухпартийную и двухпалатную поддержку Киева.

"Тут никто не паникует", — сказал один из чиновников.

США уже предоставили Украине широкий спектр военной техники, в том числе танки и другие бронемашины, артиллерию, современные установки ПВО, РСЗО и миллионы боеприпасов.

В понедельник Байден заявил, что ожидает, что спикер Палаты представителей Кевин Маккарти и большинство республиканцев в Палате представителей проголосуют за увеличение помощи Украине.

"На карту поставлено слишком много жизней", — подчеркнул Байден.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 2 октября, что переговоры с республиканцами и демократами продолжаются.

"Сейчас мы работаем с обеими сторонами Конгресса, чтобы это (блокирование помощи Украине — прим. ред.) не повторилось ни при каких обстоятельствах, — сказал он. — Поэтому мы не считаем, что поддержка США ослабла".

Фото: AFP/Scanpix/LETA

Президент Украины Владимир Зеленский посетил США чуть больше недели назад, он просил увеличить военную поддержку для контрнаступления ВСУ и защиты украинской критической инфраструктуры.

Зеленский отметил, что дополнительная помощь будет иметь решающее значение.

Ранее в одном из интервью Зеленский заявил, что Украине надо повзрослеть и понять, что в тот или иной момент "мы можем оказаться сами по себе", потому что кто-то из партнеров может "отколоться из-за внутренних процессов", в частности, из-за выборов. Однако "есть мощное количество стран, которые будут с нами до конца", сказал он.

Поддержку Украины критикуют преимущественно республиканцы — сторонники Дональда Трампа.

Некоторые сторонники Киева от обеих партий в Конгрессе США настаивают, чтобы администрация Байдена обратилась с новым запросом о финансировании на целый год. Они считают, что легче одобрить одну большую сумму финансирования Украине, это также даст Киеву возможность лучше координировать план военных действий.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram