Палата представителей Конгресса США впервые в своей истории отправила спикера, республиканца Кевина Маккарти, в отставку. Против него выступила небольшая группа праворадикальных однопартийцев, а Демократическая партия своими голосами помогла им сместить собственного лидера.

За отставку Кевина Маккарти в итоге проголосовали 216 конгрессменов, в том числе всего восемь республиканцев, а против нее — 210.

Кевин Маккарти в субботу сумел договориться о принятии временного бюджета, чем отвел угрозу "шатдауна" для государства и администрации демократа Джо Байдена — и одновременно разозлил своих радикальных однопартийцев. Один из них, представитель Флориды Мэтт Гейтц уже в понедельник внес проект решения об отставке спикера.

После голосования Кевин Маккарти заявил, что мотивы Гейтца на самом деле никак не связаны с бюджетом, и что он просто пытается заработать популярность.

Маккарти сказал также, что не собирается больше баллотироваться в спикеры.

Фракция Демократической партии, немного поразмыслив, решила не спасать спикера — и проголосовала за отставку.

У Республиканской партии в Палате представителей сейчас небольшое большинство: 221 голос против 212 у демократов.

"В начале года Кевин Маккарти вошел в историю Конгресса, избравшись спикером Палаты представителей за четыре дня и 15 голосований. Спустя девять месяцев он опять вошел в историю, став первым спикером, которого Палата своим голосованием отправила в отставку", — пишет корреспондент Би-би-си по Северной Америке Энтони Зуркер.

"Сегодняшнее голосование продемонстрировало политическую слабость Маккарти — а также раскол среди республиканцев в Палате представителей", — считает Зуркер.

Перспектива неразберихи

Другой корреспондент Би-би-си в США, Кайла Эпстайн, отмечает, что, впервые уволив спикера, Палата представителей оказалась в процедурно-юридическом смысле в неизведанных краях.

Пока ясно только, что временным спикером теперь стал республиканец Патрик Макгенри.

"Неясно, имеет ли временный спикер все полномочия постоянного, или же он наделен только административными полномочиями и правом организовать следующие выборы спикера", — объясняет Эпстайн. При этом в регламенте парламента США не сказано, как долго может сидеть временный спикер и когда должны пройти новые выборы постоянного.

"Палата, видимо, погрузится в хаос до тех пор, пока не выберет следующего спикера. Учитывая раскол в стане республиканцев, этот процесс может оказаться таким же проблемным, как и битва за избрание Маккарти", — считает корреспондент Би-би-си.

Несколько представителей Республиканской партии сказали, что планируют 10 октября обсудить кандидатуры преемников Маккарти, а уже 11 октября провести выборы нового спикера.

Администрация президента США после голосования призвала Конгресс как можно скорее избрать нового спикера.

"Президент Байден всегда демонстрировал готовность работать с обеими партиями в Конгрессе […] Срочные вопросы, стоящие перед нашим народом, ждать не будут, и он надеется, что Палата представителей быстро изберет нового спикера", — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

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