Власти Соединенного Королевства изучают возможность разместить людей, приговоренных британским судом к тюремному заключению, в тюрьмах стран Евросоюза, поскольку места лишения свободы в Великобритании переполнены. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на министра юстиции Алекса Чока.

Как заявил Чок на конференции Консервативной партии, правительство намерено изменить британское законодательство, чтобы позволить осужденным в Англии и Уэльсе отбывать заключение за границей. На такой шаг кабинет министров хочет пойти из-за "хронической" переполненности местных тюрем.

Министр отмечает, что подобное решение не уникально. Например, в 2015-2018 годах Норвегия арендовала камеры в одной из тюрем в Нидерландах. Бельгия заключила аналогичное соглашение с соседним королевством на 2010-2016 годы.

"Наше правительство делает больше, чем любое другое со викторианской эпохи, для расширения вместимости тюрем. Наряду с нашей программой дополнительных 20 000 мест, реконструкцией старых тюрем и камерами быстрого развертывания, аренда тюремных мест в других странах гарантирует, что у нас всегда будет достаточно места для защиты населения от самых опасных преступников", — заявил Чок.

Среди стран, которые могут принять британских заключенных, названа Эстония. Уточняется, что переговоры идут и с другими европейскими государствами, где соблюдаются те же стандарты, что и в пенитенциарных учреждениях Соединенного Королевства.

Вице-канцлер Министерства юстиции Эстонии Райт Куузе подтвердил изложенные в статье The Times сведения. Чиновник напомнил, что в балтийской стране заполняемость тюрем постоянно снижается, по этому показателю она уже одна из лучших в Евросоюзе.

"Вероятно, именно поэтому Великобритания недавно спросила, заинтересованы ли мы в рассмотрении возможности того, чтобы их осужденные могли отбывать некоторую часть своего наказания в Эстонии. Но это выражение заинтересованности нельзя считать переговорами, мы недавно встречались с их чиновниками и говорили на эту тему", — отметил Куузе.

В эстонском Минюсте подчеркнули, что действующее законодательство страны не позволяет реализовывать подобные программы, поэтому даже в случае проведения переговоров финальное решение останется за парламентом.

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