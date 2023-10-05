Правительство Великобритании внесет на рассмотрение парламента законопроект, который запрещает продавать продукции с содержанием табака людям, которые родились после 1 января 2009 года, сообщает "Радио Свобода".

Фактически, возраст продажи сигарет будет ежегодно увеличиваться на год, пока "не распространится на все население". Это потенциально позволит практически полностью отказаться от курения среди молодежи уже к 2040 году, говорится в публикации на сайте британского правительства.

"Я хочу построить лучшее и светлое будущее для наших детей, поэтому я хочу навсегда искоренить курение. Эти изменения будут означать, что наши дети никогда не смогут купить сигарету, что предотвратит их пристрастие к сигаретам и защитит их здоровье как сейчас, так и в будущем", — сказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак, который выступил автором инициативы.

По данным правительства, в Великобритании из-за курения ежегодно умирают 64 тысячи человек. До 75 тысяч посещений врача общей практики каждый месяц приходится на болезни, связанные с курением. Каждый год экономика страны теряет 17 миллиардов фунтов стерлингов из-за связанных с курением безработицы, ранней смертности и расходов на здравоохранение.

"Курение не будет криминализировано, и наш поэтапный подход означает, что любой, кто может легально покупать сигареты сейчас, не будет лишен возможности делать это в будущем", — говорится в публикации правительства.

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