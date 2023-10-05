В минувший понедельник Киев получил от Вашингтона 1,1 млн патронов калибра 7,62 мм, которые ранее были конфискованы у Ирана, пишет Politico со ссылкой на заявление Пентагона.

Как сообщили в ведомстве, боеприпасы были захвачены в конце прошлого года на судне, которое перевозило их из Ирана в Йемен. Патроны конфисковали в июле по решению Министерства юстиции США, работа над их передачей Украине велась "несколько месяцев".

"США привержены работе с нашими союзниками и партнерами, чтобы противостоять потоку иранской летальной помощи в регионе всеми законными средствами, включая санкции США и ООН", — говорится в заявлении.

Politico отмечает, что решение о передаче патронов в Украину принято на фоне бюджетного кризиса в США — американские конгрессмены не включили в согласованный в конце сентября временный бюджет пункт о помощи Киеву.

В распоряжении Пентагона осталось только 5,4 млрд долларов на поддержку Украины, писала ранее газета The Wall Street Journal. "У нас достаточно финансовых полномочий, чтобы удовлетворять военные потребности Украины еще недолгое время, но нам нужно, чтобы Конгресс принял меры, чтобы гарантировать, что в нашей поддержке не будет перебоев", — заявила во вторник пресс-секретарь ведомства Сабрина Сингх.

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