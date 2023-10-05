16-летняя иранка Армита Гераванд впала в кому в результате тяжелых травм, полученных после того, как полиция нравов задержала ее на станции тегеранского метро за несоблюдение исламского дресс-кода.

По данным независимой правозащитной организации Hengaw, инцидент в метро произошел в воскресенье, 3 октября.

Представители властей остановили Гераванд на платформе и потребовали, чтобы она покрыла голову. Когда девушка отказалась, они применили к ней грубую силу, в результате чего ее доставили в ближайший военный госпиталь.

Власти категорически отрицают, что травмы были нанесены сотрудниками полиции, но активисты Hengaw на этом настаивают.

Агентство Reuters сообщает, что на кадрах с камер видеонаблюдения видно, как Армита идет к подъехавшему поезду в сопровождении двух подруг. Инцидент с полицией произошел прямо перед тем, как они собирались войти в вагон.

Судя по всему, голова не была покрыта только у нее. На кадрах видно, как пассажиры оттаскивают от дверей вагона тело девушки, из чего можно сделать вывод, что она потеряла сознание очень быстро.

Правозащитники опубликовали фото девушки в бессознательном состоянии на больничной койке.

"Мы внимательно следим за этим делом, девушка в коме в отделении реанимации, ее родственники говорят, что в госпитале много людей в штатском", — рассказал журналистам агентства Reuters один из иранских активистов на условиях анонимности.

Другой активист сообщил, что власти запретили родителям девушки публиковать ее фотографии в соцсетях и общаться с правозащитниками.

Дело Армиты Гераванд может вызвать огромный общественный резонанс, как это было в 2022 году, когда при схожих обстоятельствах от рук полиции нравов погибла 22-летняя Махса Амини.

Махса была задержана на улице Тегерана в сентябре прошлого года за то, что ее платок сполз на затылок. Ее доставили в участок, где она была избита, впала в кому, попала в больницу и вскоре умерла.

Ее смерть спровоцировала массовые протесты. Женщины срывали с себя хиджабы прямо на похоронах. Школьницы приходили на учебу с непокрытой головой.

На улицы не только Тегерана, но и других городов вышли тысячи иранцев, в том числе мужчин, недовольных религиозным засильем в стране.

Протесты продолжались несколько месяцев. По средним оценкам, в столкновениях с полицией тогда погибли более пятисот человек.

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