В Харькове ракета попала в жилой дом. Один ребенок погиб, 16 человек пострадали, сообщил глава региональной администрации Олег Синегубов.

"Под завалами обнаружили ребенка 10 лет, к сожалению, мальчик погиб. Предварительно, пострадали 16 человек, в том числе 11-месячный ребенок", — заявил Синегубов.

Взрывы произошли в Киевском и Основянском районах Харькова. На местах работают спасатели, разбирают завалы.

По данным "Суспильне", взрыв произошел около 6:46 утра. В городе была объявлена воздушная тревога.

Мэр города Игорь Терехов сказал, что удары пришлись только по объектам гражданской инфраструктуры.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, в ночь на 6 октября в небе над Украиной сбили 25 из 33 беспилотников.

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