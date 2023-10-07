Не менее 150 израильтян погибли, по меньшей мере 1000 ранены и, как сообщается, десятки взяты в заложники в результате проникновения в Израиль вооруженных отрядов палестинских боевиков ХАМАС. Диверсии предшествовала массированная ракетная атака Израиля с территории Сектора Газа. Израиль заявил,что находится в состоянии войны и объявил мобилизацию.

По словам израильского командования, проникновение произошло на нескольких участках границы.

По данным израильской полиции, на территории Израиля орудуют порядка 60 палестинских боевиков в 14 населенных пунктах, но судя по интенсивности боев, их число гораздо выше.

Израильские источники сообщают о стрельбе на полицейских участках, в частности, в городе Сдерот, и о захвате заложников по меньшей мере в двух городах, находящихся в зоне проникновения боевиков.

Газета Haaretz также сообщает, что палестинская группировка "Исламский джихад" заявила о взятии в плен десятков израильских военных.

Начала поступать информация, что столкновения палестинцев с израильскими военными начались также в Восточном Иерусалиме.

Одновременно израильская авиация наносит удары по целям ХАМАС в Секторе Газа.

Новая израильская военная операция называется "Железные мечи".

По словам главы полиции Израиля Коби Шабтая, она может продлиться несколько дней.

Министр обороны Израиля одобрил призыв резервистов.

"Сегодня утром ХАМАС совершил серьезную ошибку и начал войну против Государства Израиль", — говорится в заявлении Йоава Галанта.

О готовности явиться на место службы заявили даже те резервисты, которые ранее отказывались участвовать в ежегодных обязательных сборах в знак протеста против принятой властями Израиля спорной судебной реформы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении к жителям в связи с атакой назвал происходящее полноценной войной.

"Мы в состоянии войны, а не военной операции. ХАМАС предпринял смертоносное и неожиданное нападение на государство Израиль и его граждан. Прежде всего я отдал приказ очистить израильские поселения от террористов, которые туда проникли и распорядился о крупномасштабной мобилизации резервистов. Враг заплатит невиданную цену", — заявил он.

На данный момент сообщается, что погибли порядка 100 израильтян. По данным министерства здравоохранения Израиля, в больницы поступили 908 человек с ранениями различной тяжести, есть тяжелые.

Обычно по субботам (шабат) в израильских больницах работают только дежурные бригады врачей, но сегодня сотни медиков добровольно вышли на смены.

Фото: AP/Scanpix/LETA

Экстренная переброска войск

Жители юга Израиля требуют от властей направить в их сторону дополнительные армейские части. По их словам, они не понимают, что происходит за порогом их домов, есть ли прогресс в поимке террористов.

"Нас режут. Армии нет. Прошло уже 6 часов. Люди просят сохранить им жизнь", — написал один из жителей кибуца, находящегося в зоне риска.

Вечером 7 октября армия обороны Израиля подтвердила сообщения о том, что ее военнослужащие ведут бои в 22 точках вдоль границы с сектором Газа.

"Нет таких поселений на юге Израиля, где не было бы наших сил", — заявили армейские представители.

В заявлении отмечено, что в двух случаях армия имеет дело с операциями по освобождению заложников — спецназ ведет огонь в киббуцах (коммунах) Офаким и Бэ’эри.

Представитель пресс-службы Даниэль Хагари заявил, что базы, где сосредоточились проникшие в Израиль боевики, выявлены, и туда направляется армия.

Сотни израильтян в разных городах страны приходят в больницы сдать донорскую кровь на случай еще большей эскалации.

Глава полиции Израиля Коби Шабтай заявил, что на юге страны сейчас образовались несколько зон боевых действий, и полицейские передвигаются между ними вместе с военными, спецназом и другими подразделениями.

"Мы знаем о мирных жителях, которые забаррикадировались в разных местах. Мы призываем всех оставаться за закрытыми дверями, мы доберемся до каждого в конечном итоге", — сказал Шабтай.

"Мы перемещаемся из одного эпицентра в другой. Уже довольно много террористов убиты. К сожалению, есть раненые и среди наших военных и местных мирных жителей. Я призываю общественность проявить сдержанность и терпение и запереться в своих домах", — обратился глава полиции к людям в зонах риска.

Провал израильских спецслужб

По даным Армии обороны Израиля, боевики проникли на территорию Израиля по суше, по морю и по воздуху.

"Это комбинированный налет, осуществленный по воздуху с использованием парапланов, по морю и по земле. Мы ведем бои в районах вокруг сектора Газа", — заявил представитель израильской армии Ричард Хехт.

Сообщается, что вооруженные палестинцы замечены на улицах израильского города Сдерот, который находится буквально в километре от ближайшего участка границы Израиля с Сектором Газа.

Фото: Reuters/Scanpix/LETA

Хехт подтвердил, что в Израиле есть жертвы, но подробностей не привел. Также он отказался прокомментировать сообщения о том, что десятки израильтян попали в плен к палестинцам.

Эксперты отмечают, что нападение ХАМАС выглядит тщательно спланированным и хорошо скоорденированным, и, судя по всему, готовилось в обстановке полной секретности.

"Для Израиля это мощнейший провал в том, что касается получения разведданных. У этой страны — наиболее разветвленная и совершенная сеть сбора данных на Ближнем Востоке, по внутренним и внешним источникам", — считает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер.

Объяснить, как боевикам удалось застать одну из лучших разведок мира врасплох, пока не берется никто ни среди военных экспертов, ни в правительстве Израиля.

Тысячи ракет по Израилю

На рассвете субботы Израиль также подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны Сектора Газа.

В городах на юге и в центре Израиля сработали сирены воздушной тревоги. В результате ракетного удара по Ашкелону начался пожар.

Руководство ХАМАС утверждает, что за 20 минут бойцы группировки выпустили по израильским территориям порядка пяти тысяч ракет. Военный командир ХАМАС Мохаммад Дейф объявил о начале военной операции и призвал палестинцев сражаться. Он также пообещал, что ракетные атаки будут продолжены.

Фото: Reuters/Scanpix/LETA

Жителей южных и центральных районов Израиля просят держаться вблизи бомбоубежищ. Проживающие в районах, где произошло проникновение диверсионных групп, должны оставаться внутри своих домов до завершения операции по поимке боевиков.

Израильская газета Haaretz, пишет, что в редакцию позвонил человек, который сообщил, что в дом его сестры, проживающей в кибуце Нир Оз на юге Израиля ворвались боевики.

По его словам, он знает об этом от самой сестры, успевшей набрать его номер, и с тех пор она не выходит на связь.

Проверить независимо эту информацию Би-би-си пока не может.

Захват техники боевиками

Также сообщается, что боевикам "Бригад Изз ад-Дин аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) удалось захватить несколько бронированных машин израильской армии.

Случаи, когда израильские военные оставляют технику или позволяют боевикам отбить ее, чрезвычайно редки.

Пока неясно, каким образом боевикам это удалось. Речь может идти о захвате машин, припаркованных на территории военной базы, но подтверждения этому нет.

Еще одна особенность нынешней эскалации в том, что несколько ракет были выпущены с палестинской территории в сторону Иерусалима.

Обычно ХАМАС крайне осторожен, так как в Иерусалиме проживают тысячи палестинцев и находится мусульманская святыня — мечеть Аль-Акса.

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