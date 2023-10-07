Израильские военные проводят операцию в Секторе Газа после массированного ракетного обстрела и проникновения отрядов палестинских вооруженных боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила положение "готовности к войне".

По словам командования, проникновение произошло на нескольких участках границы.

По данным израильской полиции, на территории Израиля орудуют порядка 60 палестинских боевиков в 14 населенных пунктах. Но это пока приблизительные данные.

Израильские источники соощают о стрельбе на полицейских участках и о захвате заложников в двух городах, находящихся в зоне проникновения боевиков.

Силы обороны Израиля объявили положение "готовности к войне". Министр обороны одобрил призыв резервистов.

По данным экстренных служб, уже по меньшей мере 22 человека числятся погибшими. Ранее сообщалось о более чем 200 пострадавших.

О готовности явиться на место службы заявили даже те резервисты, которые ранее отказывались участвовать в ежегодных обязательных сборах в знак протеста против принятой властями Израиля спорной судебной реформы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении к жителям в связи с атакой назвал происходящее полноценной войной.

"Мы в состоянии войны, а не военной операции. ХАМАС предпринял смертоносное и неожиданное нападение на государство Израиль и его граждан. Прежде всего я отдал приказ очистить израильские поселения от террористов, которые туда проникли и распорядился о крупномасштабной мобилизации резервистов. Враг заплатит невиданную цену", — заявил он.

"Сегодня утром ХАМАС совершил серьезную ошибку и начал войну против Государства Израиль", — говорится в заявлении Йоава Галанта.

На данный момент сообщается, что погибли несколько израильтян, но число не уточняется. По данным службы скорой помощи Израиля, ранены свыше 200 человек.

Экстренная переброска войск

Жители юга Израиля требуют от властей направить в их сторону дополнительные армейские части.

По их словам, они не понимают, что происходит за порогом их домов, есть ли прогресс в поимке террористов.

"Нас режут. Армии нет. Прошло уже 6 часов. Люди просят сохранить им жизнь", — написал один из жителей кибуца, находящегося в зоне риска.

Военное командование уверяет, что переброска войск на юг страны уже идет полным ходом.

Представитель пресс-службы Даниэль Хагари заявил, что базы, где сосредоточились проникшие в Израиль боевики, выявлены, и туда направляется армия.

Сотни израильтян в разных городах страны приходят в больницы сдать донорскую кровь на случай еще большей эскалации.

Тысячи ракет по Израилю

На рассвете субботы Израиль также подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны Сектора Газа.

В городах на юге и в центре Израиля сработали сирены воздушной тревоги. В результате ракетного удара по Ашкелону начался пожар.

Руководство ХАМАС утверждает, что за 20 минут бойцы группировки выпустили по израильским территориям порядка пяти тысяч ракет. Военный командир ХАМАС Мохаммад Дейф объявил о начале военной операции и призвал палестинцев сражаться. Он также пообещал, что ракетные атаки будут продолжены.

Жителей южных и центральных районов Израиля просят держаться вблизи бомбоубежищ. Проживающие в районах, где произошло проникновение диверсионных групп, должны оставаться внутри своих домов до завершения операции по поимке боевиков.

Израильская газета Haaretz, пишет, что в редакцию позвонил человек, который сообщил, что в дом его сестры, проживающей в кибуце Нир Оз на юге Израиля ворвались боевики.

По его словам, он знает об этом от самой сестры, успевшей набрать его номер, и с тех пор она не выходит на связь.

Проверить независимо эту информацию Би-би-си пока не может.

Захват техники боевиками

Также сообщается, что боевикам "Бригад Изз ад-Дин аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) удалось захватить несколько бронированных машин израильской армии.

Случаи, когда израильские военные оставляют технику или позволяют боевикам отбить ее, чрезвычайно редки.

Пока неясно, каким образом боевикам это удалось.

Еще одна особенность нынешней эскалации в том, что несколько ракет были выпущены с палестинской территории в сторону Иерусалима.

Обычно ХАМАС крайне осторожен, так как в Иерусалиме проживают тысячи палестинцев и находится мусульманская святыня — мечеть Аль-Акса.

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