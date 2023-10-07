Мини-ракета Miura 1 поднялась на высоту 46 километров и всего через пять минут полета приземлилась в Атлантическом океане. Этот полет стал первым частным запуском в Европе.

Испанская компания PLD Space в субботу, 7 октября, запустила суборбитальную ракету-носитель Miura 1. Этот запуск стал первым частным стартом ракеты в Европе. По информации газеты El Mundo, речь идет о первой полностью разработанной и построенной в Испании ракете, для запуска которой требуются специфические погодные условия. "Конечная цель запуска - провести первые летные испытания, которые позволят проверить технологию в реальных условиях", - говорится в публикации.

Ракета поднялась на высоту 46 километров над заливом Кадис и всего через пять минут полета приземлилась в Атлантическом океане, где ее должна извлечь из воды команда компании. Мини-ракета высотой в 11 метров, имеющая грузоподъемность 100 кг, является первым шагом в разработке Miura 5, двухступенчатой ракеты-носителя высотой 35 метров. План компании PLD Space состоит в использовании ракет Miura 5 для запуска на околоземную орбиту коммерческих и научных спутников массой менее 500 килограммов с 2025 года. 70 процентов компонентов, разработанных для Miura 1, планируется использовать и для Miura 5.

Первая попытка запуска ракеты в мае была прекращена из-за сильного высотного ветра. Вторая попытка в июне провалилась, когда кабели в отсеке авионики не отсоединились вовремя, что остановило взлет, поскольку из ракеты вырвались дым и пламя.

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